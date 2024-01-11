Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor

Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin Ilıcalı bir elbise giydi, giydiği elbise ile ortalığı adeta yaktı geçti. Yeni elbisesi ile herkes Yasemin Ilıcalı’yı konuşuyor.
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Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor 1

Acun Ilıcalı ‘nın Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden olan kızı Yasemin Ilıcalı, son tarzı ile herkesi kendisinden bahsettirdi.

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Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor 2

Muhabirlikten medya patronluğuna, televizyon programlarından kanallarına hiçbir zaman gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı bu sefer kızı Yasemin Ilıcalı ile gündemde yerini aldı.

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Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor 3

Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı’nın giydiği kıyafet sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor 4

İddialı sitili ile gündem olan Yasemin Ilıcalı, ünlü bir markaya ait kıyafetleri bir giyip bir çıkardı.

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Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor 5

Daha 16 yaşında olan Ilıcalı’nın yeni tarzı kısa zaman içinde sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor 6

Acun Ilıcalı’nın kızının son halini görenler “Ne kadar güzelsin”, “Ne kadar büyümüşsün”, “Güzelliğine hayran kaldım” yorumlarını yaptı.

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Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor 7
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Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor 8
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