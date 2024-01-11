Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor

Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin Ilıcalı bir elbise giydi, giydiği elbise ile ortalığı adeta yaktı geçti. Yeni elbisesi ile herkes Yasemin Ilıcalı’yı konuşuyor.