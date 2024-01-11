Acun Ilıcalı'nın kızı bir elbise giydi ortalığı yaktı geçti. Herkes şimdi bu kızı konuşuyor

Acun Ilıcalı ‘nın Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden olan kızı Yasemin Ilıcalı, son tarzı ile herkesi kendisinden bahsettirdi.
Muhabirlikten medya patronluğuna, televizyon programlarından kanallarına hiçbir zaman gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı bu sefer kızı Yasemin Ilıcalı ile gündemde yerini aldı.
Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı’nın giydiği kıyafet sosyal medyayı kasıp kavurdu.
İddialı sitili ile gündem olan Yasemin Ilıcalı, ünlü bir markaya ait kıyafetleri bir giyip bir çıkardı.
Daha 16 yaşında olan Ilıcalı’nın yeni tarzı kısa zaman içinde sosyal medyada gündem oldu.
Acun Ilıcalı’nın kızının son halini görenler “Ne kadar güzelsin”, “Ne kadar büyümüşsün”, “Güzelliğine hayran kaldım” yorumlarını yaptı.