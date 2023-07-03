Acun Ilıcalı'nın kulübü İstanbul'da

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 12 Temmuz'a kadar hazırlık kampı yapacak Acun Ilıcalı'nın takımı kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapacak.

Hull City, ilk hazırlık maçını 5 Temmuz Çarşamba günü Galatasaray'la yapacak.

İngiliz ekibi 9 Temmuz Pazar günü de Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak.



Hull City Başkanvekili Tan Kesler, İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu bizim Türkiye'de yaptığımız ikinci sezon öncesi hazırlık kampı. Bu sezon kampımızı Corendon Summer Tour adı altında yapıyoruz. İki hazırlık maçı oynayacağız.

Takım olarak hazır durumdayız. Ülkemizde olmasından ve sporseverlere Hull City'yi getirmekten çok mutluyuz" dedi.