Fenerbahçe şampiyonluğu Konya'da bıraktı

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Fenerbahçe şampiyonluğu Konya'da bıraktı
Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalleri mucizelere kaldı.

Trendyol Süper Ligi’nin 35. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar 0-0 berabere kaldı.

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Bu sonuç ile birlikte 37 puanla 16. Sırada bulunan Konyaspor ise küme düşme hattının hemen 2 puan üstünde yer aldı.

90 puana ulaşan Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6 ise oldu.

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Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk ihtimalini iyice zora sokan Fenerbahçe’de futbolcular son düdüğün çalmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

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