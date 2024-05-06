Fenerbahçe şampiyonluğu Konya'da bıraktı

Trendyol Süper Ligi’nin 35. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuç ile birlikte 37 puanla 16. Sırada bulunan Konyaspor ise küme düşme hattının hemen 2 puan üstünde yer aldı.
90 puana ulaşan Fenerbahçe’nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6 ise oldu.
Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk ihtimalini iyice zora sokan Fenerbahçe’de futbolcular son düdüğün çalmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
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