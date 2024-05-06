Boykot edilen kahveciye gidince sevgilisi tarafından terk edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Boykot edilen kahveciye gidince sevgilisi tarafından terk edildi
Bir sosyal medya kullanıcısı arkadaşının, İsrail-Filistin olaylarından dolayı boykot edilen zincir kahveciye gittiği için terk edildiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcısı, bir arkadaşının, İsrail-Filistin olaylarından dolayı boykot edilen zincir bir kahveciye gitmesi nedeniyle sevgilisi tarafından terk edildiğini paylaştı.

Arkadaşının flörtünün düşüncesini açıklayan kadın, "İsrail'i boykot etmek için Starbucks'a gelmeyi yanlış buluyor" şeklinde bir açıklama yaptı. Olayın arkasındaki mantığı sorgulayan kadın, "Arkadaşım beynini neden yıkıyor. Kahve içmeye geldik diye ayrıldı kızdan. Bu şaka mı? Erkekliğin salaklığı şaka mı? Ne var bunda?!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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