Acun Ilıcalı'nın yıllık geliri ortaya çıktı

Kaynak: Bloomberg HT
Acun Ilıcalı'nın yıllık geliri ortaya çıktı

Bono satışı ile borçlanma kararı alan TV8 yıllık gelirini açıkladı.

Ali Koç’un Aziz Yıldırım karşısında aldığı seçim zaferi sonrasında taraftarlar tarafından oldukça sevilen Acun Ilıcalı’da yönetim kuruluna girdi.

Yeni yönetimde futboldan sorumlu yönetici olan Ilıcalı’nın bu transfer döneminde oldukça etkili olması bekleniyor.

Büyük transferlerde takıma mali destek de sağlaması beklenen Acun Ilıcalı sürpriz bir hamle geldi.

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BORÇLANMAYA GİDİYOR

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 bono satışıyla borçlanmaya gitme kararı aldı.

125 milyon TL tutarlı 98 gün vadeli bono ihracına gidecek olan TV8 talep toplamaya başladı.

Bonolar için yıllık basit faiz yüzde 58 olarak oluşurken, bileşik faiz ise yüzde 71,44 seviyesinde olarak belirlendi.

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ACUNMEDYA'NIN YILLIK GELİRİ 350 MİLYON DOLAR

Sadece nitelikli yatırımcıların alabileceği bonolar için yatırımcı sunumu da gerçekleştirildi.

Söz konusu sunumda TV8, TV8,5 ve EXXEN’in sahibi olan Acunmedya'nın 2023 yılında 350 milyon dolarlık konsolide gelir elde ettiği belirtildi. Şirketin çalışan sayısı ise 2 bin 100 olarak açıklandı.

Sunumda ayrıca TV8'in 2023 gelirinin ise 3,9 milyar TL olduğu çalışan sayısının da 200 olduğu ifade edildi.

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