Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Hasan Can Kaya ile Konuşanlar da yollarını ayırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunun en çok izlenen dizilerinden biri olan Gibi'nin final yapmasının ardından ünlü komedyen Hasan Can Kaya da Exxen ile yollarını ayırdı.

Pandemi döneminde Youtube projesi olarak başlayan ve Acun Ilıcalı'nın Exxen'e transfer ettiği Hasan Can Kaya Gibi’nin final yapmasının ardından dijital platformu Exxen ile yollarını ayırdı.

EXXEN İLE YOLLARINI AYIRDI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Konuşanlar programına aynı platformda devam eden ünlü komedyen Exxen ile yolları ayırma kararı aldı.

ACUN ILICALI İKİ YAPIMINI DA KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde yönetim içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki As Başkanlık görevinden istifa eden Ilıcalı, kısa süre sonra platformunun en iddialı 2 yapımını da kaybetti.