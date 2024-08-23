Acun'un muhasebecisi Meksika'nın ünlü kadınıyla evlendi

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Acun'un muhasebecisi Meksika'nın ünlü kadınıyla evlendi

Acun Medya’da kıdemli muhasebe sorumlusu olarak çalışan Barış Akkaya, Meksikalı youtuber ve Onlyfans fenomeni Lizbeth Rodriguez ile evlendi.

Youtube’da yaklaşık 10 milyon takipçiye sahip olan ve Survivor Meksika yarışmasında da yarışan Rodriguez’in Acun Ilıcalı’nın muhasebecisi Barış Akkaya ile evlenmesi Meksika basınında gündem oldu.

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Meksika basınında yer alan haberlere göre, Lizbeth Rodriguez daha önce takipçilerine nişanlandığını duyurmuş fakat nişanlandığı kişinin kim olduğunu saklamıştı.

Rodriguez’in, bir süre sonra Acun Ilıcalı’nın çalışanlarından Barış Akkaya ile nişanlandığını duyurması ise takipçileri ve sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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Bir hafta önce sosyal medya hesabında, Barış Akkaya ile Mexico City’deki gezintilerinden bazı fotoğraflar paylaşan Rodriguez, yaklaşan evliliği hakkındaki söylentileri doğrulamış oldu.

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, Huixquilucan'da gerçekleşen düğün törenine çiftin ailesi ve en yakın arkadaşları katıldı.

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Lizbeth Rodriguez'in düğün haberi sosyal medyada ilgi çekti ve çok sayıda kişi, nişan ve düğün arasındaki sürenin çok kısa olduğu yönünde yorum yaptı.

Akkaya’nın annesi Selma Yegek ise Meksika’daki düğüne gelemedi ve online olarak katıldı.

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