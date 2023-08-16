Adabank, Ahlatçı Grubu'na satıldı. Bir dönem 75 milyon dolar teklif almıştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun el koyduğu Uzan ailesinin bankası Adabank, 20 yılın sonunda satıldı.

Mayıs ayında 14’üncü kez ihaleye çıkan ve süreci kazanan Ahlatçı Grubu, Adabank’ın yeni patronu oldu.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na açıklama yapan Ahlatçı Grubu, gereken onayı aldıklarını ve 215 milyon TL’ye Adabank’ı devraldığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun 15.08.2023 (bugün) tarihli yazısıyla, Adabank A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait %96,68234 oranındaki hissesinin AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'ye devredilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18’inci maddesinin birinci fıkrası ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları uyarınca izin verilmesine karar verildiği hususu AHL Ahlatcı Finansal'a bildirilmiştir.”

75 MİLYON DOLAR TEKLİFTE BULUNULMUŞTU

Ahlatçı Grubu’nun satın aldığı Adabank, ilk kez Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onay almış oldu. Fiyat ise geçmiştekilere nazaran oldukça düşük. Zira bir dönem Adabank için 75 milyon dolar teklifte bulunulmuş ancak nedense onay verilmemişti. Şimdi ise Adabank sadece ve sadece 7.9 milyon dolara satılmış oldu. Aradaki fark ise 67.1 milyon dolar. Yani bugünkü kurla 1 milyar 813 milyon TL. Yani teklif edilen fiyatın neredeyse 9 katıydı.

O günkü teklifi yani 75 milyon doları da hatırlayacağınız üzere 2011 yılında işadamı Remzi Gür ve Körfezli ortağıyla kurduğu G Capital Danışmanlık vermişti. Zaten o dönem TMSF, Adabank’ı 75 milyon dolarlık muhammn bedel ile satışa çıkarmıştı. Adabank’ı en son 2019’da satışa çıkmış, gizli tutulan ihaleyi adı pek bilinmeyen Na-Fi Dış Ticaret adlı bir şirket almıştı. Ancak o satış da onay alamamıştı.