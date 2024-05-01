Bu fotoğraf Ankara'da çekildi. Akıllara 'Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız' dizeleri geldi

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su basarken vatandaşlar kapalı alanlara koştu. Araçlar ise yolda mahsur kaldı.

AYNI ANDA ONLARCA YILDIRIM DÜŞTÜ

Gök gürültülü sağanak sonrası yağışlar su baskınlarına yol açtı. Gökyüzündeki yıldırımlar görenleri hayrete düşürdü.

Görüntüler dün gece Ankara’da çekilirken gökyüzünde aynı anda oluşan yıldırımlar akıllara Harbiye Marşı geldi.

Marşın ilk kıtasında yer alan şu ifadeler anımsandı:

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız,

Tufanları gösteren, tarihlerin yâdıyız,

Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti,

Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız.

HARBİYE MARŞI KİM TARAFINDAN YAZILDI

Harp Okulu Marşı'nın güfte ve bestesi 1928 yılında, Harp Okulu Birinci Sınıf Öğrencisi olan Cevdet Şakir Çetinel tarafından yapılmıştı.

AHFAD NEDİR?

TDK'ya göre "Ahfad" kelimesi "Torun" anlamına gelmektedir.

ANITKABİR’DEN YILDIRIM GÖRÜNTÜLERİ

Anıtkabir yakınına düşen yıldırımların oluşturduğu görüntüler de sosyal medyada gündem oldu. Şimşeklerin arka arkaya çaktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MERKEZ ANKARA'DAN SAĞANAK ŞELALE GİBİ AKTI

Ankara'da ortaya çıkan sağanak görüntüleri, Merkez Ankara binasından şelale gibi aktı. O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Sağanak yağışın toplanarak onlarca katlı binadan şelale gibi aktığı görüldü.

YAĞIŞ SOKAK LAMBASINDAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir diğer videoda ise etkili olan sağanak yağışın sokak lambasına yansıdığı anlar kaydedildi. Yağmurun şiddeti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Keçiören'de, sel sularının etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçenin birçok noktasında yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı ve ev ile iş yerleri su altında kaldı.

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşandı ve sağanak yağışlar bazı mahallelerde elektrik kesintilerine sebep oldu.

Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığındı. Beşevler metro istasyonu da su altında kalırken, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldılar. Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemleri aldı, trafik ise yan yollara yönlendirildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne birçok ihbar geldi.

Bazı vatandaşlar ise evlerinden kendi imkanlarıyla su tahliyesi gerçekleştirdi.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayanarak, 1 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak yağışlara dikkat çekti.