Fotoğrafta çılgın bayram sevincini görmektesiniz

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçilerin bayramı. Bayram olarak ilan edilen bugünü kutlamak isteyen vatandaşlar polis müdahalesi korkusundan dolayı dışarı çıkamadı. Taksim’de bayramın kutlanmaması için Valilik tarafından kapatılan yollar nedeniyle vatandaşlar bir yere ulaşmak için eziyet çekti.

Taksim ve çevresinde sokaklar boş kaldı. Her yerde bayram diyerek anılan bugün için devreye koyulan yasaklar sonrasında insanlar birbirlerine “Böyle bayram mı olur? Bu nasıl bayram?” diye sordu.

İstanbul’da yasaklı olan Taksim ve civarında oturan vatandaşlar, her tarafta binlerce polisin hazır kıta beklemelerini görmesinden dolayı rahat bir şekilde balkonlarına bile çıkamadı.

Taksim ve çevresine giden bütün yollar kapatıldı, İşçi Bayramında binlerce polis Taksim’e girecek olan vatandaşlara müdahale etmek için tam teçhizatlı bir şekilde beklemeye koyuldu.

Otobüs, Metro, Marmaray, Metrobüs ve Vapurların birçok seferi bu yasak sebebi ile iptal edildi. Bir yere gitmek isteyen vatandaşlar, yolunun Taksim’den geçtiğini görünce korkudan planlarını iptal etti.

BOŞ SOKAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada bomboş meydanları ve yolları gören vatandaşlar bu rezalete hem tepki gösterdi hem de alaycı bir şekilde yaklaştı. Birçok insan boş meydan ve yolları paylaşarak “İğne atsan yere düşmüyor” şeklinde paylaşımda bulundu.

“REZALET” OLARAK YORUMLANDI

Vatandaşlar gerek kendi aralarında gerekse de sosyal medya hesaplarından konu hakkında görüşlerini dile getirirken ortak kelime olarak “Rezalet”i kullandı.

Her gün milyonlarca insanın gezdiği Taksim’de polisler kuş uçurtmadı, Taksim esnafı milyonlarca lira zarar etti.

HARİTALAR KAPKARA OLDU

Ulaşıma kapatılan yolları gösteren harita kapkara oldu. Bayram için dışarı çıkmayanlar bile haritaya baktıklarında ‘Ne oluyor’ diye kendi kendilerine sordu.

Sendika ve siyasi partilerin 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama istekleri merkezi hükümet tarafından yapılan tüm ısrarlara rağmen kabul edilmedi.

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