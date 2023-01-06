Crystal Palace Sacha Boey'i gözüne kestirdi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace, Aaron Wan-Bissaka transferinin gerçekleşmemesi durumunda Galatasaray'dan Sacha Boey için bir hamle düşünüyor. Galatasaray patronları, 2021'de Rennes'i Türkiye karşılığında takas eden 22 yaşındaki Boey için bu ayki dönemde Galatasararay'dan bir teklif almaya hazırlanıyor.

BU SEZON 2 ASİST YAPTI

Türkiye Süper Lig devleri Galatasaray, kalıcı transfer için bölgede 16 milyon Euro civarında bir ücret bekleyeceği öğrenildi. Sacha Boey'nin Galatasaray'daki sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Bu sezon ligde 14 maça çıkan Sacha Boey, 2 asist yapma başarısı gösterdi.