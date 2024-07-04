Adalar'da yönergeye uygun olmayan akülü araçlar toplanmaya başlandı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 3 Haziran 2021 tarihli ve 2021/4-4 sayılı UKOME yönergesine uygun olmayan tüm akülü araçların faaliyetlerinin bugünden itibaren sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ilgili şartları taşımayan araçların Adalar ilçesi dışına çıkarılması gerektiği belirtilerek, bu sürecin Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplanan araçların ana karaya taşınarak yedieminlere teslim edileceği belirtilirken, vatandaşların araçlarını Adalar dışına çıkarmak isteyenlerin belediyeye başvurabileceği ve bu hizmetin ücretsiz olarak sağlanacağı kaydedildi. Ayrıca, yönerge kapsamında olan araçlarla ilgili taleplerin değerlendirilmesi için Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerektiği vurgulandı.