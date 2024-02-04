Adalet Bakanı Tunç. ‘AYM kararları yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmalı’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki tartışmaların sona ermesi için kanun düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Tunç, AYM kararlarının da yargılamanın yenilemesi sebebi sayılması gerektiğini söyledi.

“ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICI OLUP OLMAMASI YÖNÜNDE TARTIŞNALAR SÖZ KONUSU”

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında da konuşan Tunç, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olup olmaması yönünde bir tartışma söz konusu olduğunu belirtti.

“AYM’NİN YAPISININ BİREYSEL BAŞVURU MEKANİZMASIYLA UYUMLU HALE GETİRİLMESİ LAZIM”

Yılmaz Tunç, Anayasa'nın 153. maddesinde düzenlenen AYM kararlarının bağlayıcılığını yeniden gözden geçirmenin gerekli olduğunu dile getirdi. Bu konunun Anayasa değişikliği gerektirdiğini söyleyen Tunç, AYM'nin yapısının bireysel başvuru mekanizmasıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

“AYM’NİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ İLE KANUN ARASINDA ÇELİŞKİLER VAR”

Bakan Tunç, Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) ile Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun arasında çelişkiler olduğunu bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Tunç 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemelerin olduğunu ve bu düzenlemelerin yasalaşma sürecini Meclis'te takip ettiklerini belirtti.