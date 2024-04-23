Adalet Bakanı Tunç'tan flaş DEM Parti açıklaması. 'Kapatılması kaçınılmaz olur'

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.

"DEM PARTİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ARASINA MESAFE KOYAMADI"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç’a Bahçeli’nin ‘DEM Parti Kapatılsın’ çağrısı soruldu. Tunç, "DEM Parti terör örgütü ile arasına mesafe koyamadı, böyle giderse bu kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Diyarbakır ve Mardin olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgesi’nde il, ilçe ve beldeler kazanan DEM Parti, kazandıkları bölgelerde belediye binalara Kürtçe kelimeler asmaya başladı.

Bunun yanında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bulunan Türk bayrağının kaldırılması, Mardin Büyükşehir Belediye Meclis konuşmasında İstiklal Marşı’nın da okunmaması büyük tepki toplamıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi resmi X hesabının tamamen Kürtçe paylaşımlar yapması da bardağı taşıran son damla olmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaşanan olay sonrası DEM Parti’nin kapanması gerektiğini belirterek, "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur” ifadelerini kullanmıştı.