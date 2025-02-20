Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, herkesin merak ettiği 'TÜSİAD' sorusunu cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye'de haddini bileceksiniz' söyleminin ardından TÜSİAD'ta iki başkanın gözaltına alınmasının 'planlı mı oldu' sorularını akıllara getirmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı. Tunç, "TÜSİAD soruşturması Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası başlamadı, ifadeler o güne denk geldi" ifadelerini kullandı.

NEDEN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi. Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi. TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

ERDOĞAN'IN SÖYLEMİNİN ARDINDAN İKİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturmanın ardından AKP'li pek çok isimden TÜSİAD'a sert eleştiriler gelmişti. Son olarak dün AKP'nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yeni Türkiye'de haddini bileceksiniz' tepkisi gündem olmuştu. Erdoğan'ın tepkisinin hemen akşamında iki başkan gözaltına alınması ise dikkat çekmişti.

BAKAN TUNÇ HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORUYU YANITLADI

Herkesin merak ettiği Erdoğan'ın açıklaması sonrası yargının harekete geçmesi 'planlı mıydı?' sorusuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TGRT Haber canlı yayınında, "Gözaltı kararı olmadı. Soruşturma dün başlamadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından önce başlamıştı. İfade alma dün gerçekleşti. Gözaltı yok, ifadelerini verdiler. Cumhurbaşkanımız bu konuya değindi, tepkisini de ortaya koydu. TÜSİAD yöneticilerin konuşmalarındaki hususları Türkiye'nin haketmediğini vurguluyoruz. Konuşmalarında Türkiye'de hukuk güvenliği olmadığını, eksiklikleri ifade ederek, somut örneklerle ifade etmeye çalıştılar. Yargının gerçekleştirdiği soruşturmaları dile getirerek bunun 'hukuk güvenliği'ni zedelediğini ifade ederek, yürüyen soruşturmalar bakımından, onların da etkilenmeye çalışıldığını düşünen büyük bir kitle oluştu. şeklinde yanıt verdi.