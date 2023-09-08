Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'yeni Anayasa' açıklaması

Spot: AKP Çankırı İl Başkanlığı'na ziyarette bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yeni Anayasa' tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Çankırı İl Başkanlığı'na ziyaret etti. Burada iktidarın hedeflediği 'yeni anayasa' ile ilgili açıklamalarda bulunan Tunç, "Asıl hedefimiz yeni Anayasa. Bunun mücadelesini yeni dönemde vereceğiz. Yeni reformlar yaptık" dedi.

Asıl hedeflerinin yeni Anayasa olduğunu belirten Tunç, "Darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Milletimizi demokratik sivil anayasa kavuşmalı. Vesayetçi anlayışı kaldıracak reformu yaptık. Türkiye Yüzyılı'nın başında bu darbeci anayasa milletimize yakışmıyor. Bunun mücadelesini yeni dönemde vereceğiz. Yeni reformlar yaptık" ifadelerini kullandı.

AKP olarak hukuk alanında bazı atılımlar yaptıklarını söyleyen Tunç, "Askeri yargıyı kaldırdık, sıkı yönetimi kaldırdık, darbeciler yargılanamaz maddesini kaldırdık. Hak arama yollarını bulmak mümkün değildi onları koyduk. Çocuk, kadın hakları anayasamızda yoktu bunları koyduk" diye devam etti.

"TEMENNİMİZ YENİ ANAYASA'NIN TÜRKİYE'NİN ONAYINA SUNULMASI"

Yaptıkları tüm reformlara rağmen vesayetçi anlayışın tamamını kaldıramadıklarının altını çizen Tunç, "Darbe anayasasını aslında milletimiz değiştirilmek üzere emanet etti. Bugüne kadar başarılmadı. Bütün temennimiz yeni Anayasa'mızın Türkiye'nin onayına sunulması. Seçim beyannamemizde sunduğumuz tüm vaatler için çalışmaya devam ediyoruz..." diye konuştu.

"ANAYASA BAŞI AÇIĞI DA BAŞI KAPALIYI DA KORUYACAK"

Anayasa’da ailenin korunması ve başörtüsü ile ilgili 2 maddede düzenlemeye gideceklerini belirten Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Yeni Anayasa'da başörtü ve aile kavramının güvence altına alınmasını hedeflediklerini söyleyen Tunç, "Son dönemde öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki birileri bu düşmanlığı körüklemeye çalışıyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik açısından bir suç olduğundan yargıda gerekli soruşturmaları yapılıyor. Özellikle anayasada başı açığı da başı kapalıyı da koruyacak, güvence altına alacak başörtüsünü anayasal güvenceye alacak değişikliği inşallah meclisimiz hayata geçirecektir" dedi.

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

21 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa tartışmalarını gündeme getirmişti. Adli yıl açılış töreninde yeni Anayasa çağrımızı tekrarladıklarını söyleyen Erdoğan, "Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarıp, demokrasimize yakışır sivil anayasaya buluşturma çabasını ittifak ortaklarımızla istişare içinde başlatacağız" demişti.