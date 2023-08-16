Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı?

Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Adalet Bakanı’ndan Cem Garipoğlu açıklaması. Mezarı açılacak mı?

2009 yılında sevgilisi Münevver Karabulut’u Bahçeşehir'deki villasında katleden Cem Garipoğlu, 197 günlük firarin ardından polislere teslim oldu.

Tutuklanan Cem Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etti ancak hakkındaki tartışmalar halen devam ediyor.

Karabulut Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak Adalet Bakanlığı, ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi.

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MEZARI AÇILACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeniden gündeme gelen tartışmalara ilişkin Sabah'a yaptığı açıklamada "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldığını, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı. 2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi. Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

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