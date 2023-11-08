Adalet Bakanlığı 1000 personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Adalet Bakanlığı'na 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

KAYNAK: AA
Adalet Bakanlığı 1000 personel alacak

2023 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile Adalet Bakanlığı, 9-5 dereceli kadrolara 800 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ile 100 idari yargı hakim yardımcısı alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre yazılı yarışma sınavları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde, dört oturumda yapılacak.

Yazılı yarışma sınavları Adana, Ankara Çankaya, Ankara Yenimahalle, Erzurum, İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir) İstanbul-3 (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer), İzmir-1 (Karşıyaka, Bornova, Çiğli), Trabzon sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1'inci oturumu 23 Aralık saat 10.15, Adli Yargı Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2'inci oturum 23 Aralık saat 14.45'te yapılacak.

Adli Yargı-Avukat Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Avukat Testi'nin uygulanacağı 3'üncü oturum 24 Aralık saat 10.15, İdari Yargı Sınavı'na başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4'üncü oturum ise 24 Aralık saat 14.45'te uygulanacak.

BAŞVURULAR 8-16 KASIM'DA ALINACAK

Adaylar başvurularını 8-16 Kasım 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.

Adaylar sınavlara ilişkin detaylı bilgiye Adalet Bakanlığının resmi internet adresinden ulaşabilecek.

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