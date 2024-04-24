Adalet Bakanlığı doktorun cinsel istismar davası için 138 milyon dolar ödeyecek

İki yıl önce açılan davada Nassar'ın kurbanları, Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın cinsel istismar şikayetlerini ciddiye almadığını iddia etmişlerdi.

Bu şikayetçiler arasında ABD'nin Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan jimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve Mckayla Maroney gibi isimler de bulunuyordu. Nassar şu anda, cinsel saldırı suçundan aldığı 175 yıllık hapis cezasını çekiyor.

Adalet Bakanlığı'nın Genel Denetleme Kurumu, FBI'ın Nassar hakkındaki iddiaları dikkate almadığı ve bir dizi hata yaptığı sonucuna varmıştı. FBI'ın Nassar ile ilgili soruşturması 2015'te başlamıştı, ancak Adalet Bakanlığı Denetleme Kurumu, soruşturmada hatalar tespit etti ve ilk şikayetten bir yıldan uzun süre sonra bile Nassar'ın hasta görmeye devam ettiğini belirtti.

Şikayetçilerin çoğu, Nassar'ın tacizlerinin ilk olarak ihbar edildiği 2015'ten sonra cinsel saldırıya uğradıklarını söyledi. Kurbanların çoğu Nassar'ın ABD Jimnastik Programı'ndaki veya kliniğinin bulunduğu Michigan State Üniversitesi'ndeki sporculardı.

Adalet Bakanlığı yetkilisi Benjamin C Mizer, tazminat anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlarca yıl boyunca Nassar konumunu kötüye kullandı ve hesap vermeden sorumlu olduğu kişilerin güvenine ihanet etti. Bu iddialar en başından beri ciddiye alınmalıydı. Bu tazminat Nassar'ın verdiği zararı gidermeyecek ama umudumuz bazı kurbanlarına iyileşmeye devam etmeleri için kritik desteği vermesi" dedi.

Mckayla Maroney 2022'deki açıklamasında Nassar'ın kurbanlarının, kendilerini korumakla görevli her bir kurum, ABD Olimpiyat Komitesi, ABD Jimnastik Takımı, FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından ihanete uğratıldığını söylemişti.

Nassar'ın işlediği suçlardan kaynaklanan hukuki ödemeler 1 milyar doları aşmıştı. Michigan State Üniversitesi 2018'de kurbanlara 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş, ABD Jimnastik Takımı, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi ise 380 milyon dolarlık tazminat anlaşması yapmıştı.

Toplamda 330 kadın Nassar'ı cinsel saldırıyla suçlamıştı. Nassar geçen yıl Florida'da yattığı hapishanede bir başka mahkum tarafından bıçaklanmış ve son anda sağ kurtulmuştu.