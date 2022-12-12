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Çocuk görüşme merkezi uygulaması 18 adliyede daha başladı

Adalet Bakanlığı, 18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulamasına başlandığını bildirdi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:07
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Adalet Bakanlığı duyurdu. 18 adliyede daha çocuk görüşme merkezi uygulamasına başlandı

Çocuk görüşme merkezi uygulaması 18 adliyede daha başladı
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Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uygulama sayesinde icra yoluyla çocuk teslimine son verildiği belirtildi.

Bugün uygulamanın Fethiye, Nazilli, Kuşadası, Torbalı, Turgutlu, Balıkesir, Bilecik, Gölcük, İstanbul Anadolu, Zonguldak, Eskişehir, Çankırı, Ankara Batı, Amasya, Boyabat, Sinop, Erçiş ve Ağrı adliyelerinde de başlatıldığı duyurulan paylaşımda, uygulamanın faaliyette olduğu adliye sayısının 260'a ulaştığı kaydedildi.

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