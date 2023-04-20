Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihini açıkladı

Adalet Bakanlığı'nın alacağı 22 bin 120 personel için başvuru tarihleri de belli oldu

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihini açıkladı

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 22 bin 120 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Bakanlığın personel alımı başvuruları için tarih de belli oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıklamıştı.

Bozdağ, "Şu anda 22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Önümüzdeki hafta hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. 22 bin 120 personel alımı için ilana çıkacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada;

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi de belli oldu. Başvurular, 25 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

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