Adalet Bakanlığı üst kademelerine atamalar Resmi Gazete'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı üst kademelerine atamalar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararname ile Adalet Bakanlığı'nın üst düzey yöneticilerinin bazılarının görevlerine son verildiği ve yeni atamaların yapıldığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yer alan yeni bir kararname ile Adalet Bakanlığı'nın bazı üst düzey yöneticilerinin görevlerine son verildiği ve yeni atamaların yapıldığı bildirildi.

Ekli listede yer alan Adalet Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atandı.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki üst düzey yöneticilik pozisyonlarına yapılan atamalar, Resmi Gazete'de ilan edildi. Yeni atama listesi şu isimleri kapsıyor: Cihan Yıldız, Teftiş Kurulu Başkanlığına; Mehmet Yılmaz, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne; Hakan Öztatar, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne; Mehmet Ökmen, Mevzuat Genel Müdürlüğüne; Enis Yavuz Yıldırım, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne; Günay Albayrak, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne; Ömer Serdar Atabey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne; Turan Kuloğlu, Personel Genel Müdürlüğüne; Serdar Ateş, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne; Servet Gül, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne; Tahir Hırslı, Strateji Geliştirme Başkanlığına; Abdullah Aydın, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına; ve Hasan Özçelik, İcra İşleri Daire Başkanlığına getirildi.

RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KRİTİK ATAMALAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

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