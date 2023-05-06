Adalet Bakanlığı'ndan 'İmralı'ya ekip gönderdim ama bir sor niye gönderdim' açıklaması

İYİ Parti lideri Akşener'in gündeme bomba gibi düşen daha sonra AKP’li Galip Ensarioğlu’nun da doğruladığı "Hükümet, Öcalan ile görüşüyor. Bunun için bir yargı mensubu görevlendirdi" iddiasına Adalet Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan 'İmralı'ya ekip gönderdim ama bir sor niye gönderdim' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 Mayıs akşamı Habertürk TV ekranlarında gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhuriyet Gazetesi yazar Murat Ağırel'in gündeme getirdiği iktidarın terörist başı Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderdiği iddialarına ilişkin konuştu.

Akşener, 28 Mart'ta gerçekleştiğini öne sürülen görüşmeyle ilgili 'yargıdan biri'nin gittiğini ileri sürdü. Akşener, “Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler” ifadelerini kullandı.

aksener.jpgAKP’Lİ ENSARİOĞLU AKŞENER’İN İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Akşener’in iddiaları gündeme bomba gibi düşerken eski milletvekili ve 14 Mayıs seçimde AK Parti'den Diyarbakır milletvekili adayı olan AKP’li Galip Ensarioğlu Akşener’i doğrular nitelikte bir açıklama yaptı.

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Galip Ensarioğlu, seçim öncesinde iktidarın İmralı'ya heyet gönderdiği iddiasıyla ilgili soru üzerine, "Devlet, sürekli Öcalan'la görüşüyor. Öcalan çözüme katkı sunmak istediği zaman; Öcalan Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, bu silahlı şiddetin son bulması için eğer bir katkı sunmak istiyorsa ve buna devlet de inanıyorsa bu tür görüşmeleri sürdürür" yanıtını verdi.

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ADALET BAKANLIĞI: İMRALI'YA TEKNİK EKİP GİTTİ

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı’nca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat'taki fırtına nedeniyle hasar oluştuğu, bina içlerine su aktığı belirtildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın 22 Şubat tarihli yazılı talebi üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 Mart'ta üst yazı gönderildiği, söz konusu binalarda hasarın ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevli 1 makine mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevli inşaat ve elektrik mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu tetkik hakimi, 21 Mart 2023 tarihinde adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle görevlendirildi. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor genel müdürlük makamına sunuldu. Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmadı. Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir" denildi.

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