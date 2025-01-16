Adalet şimdi yerini buldu! Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın eşi dolandırıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonraki ilk kabinede Ticaret Bakanı olarak görev alan ve 2021 yılına kadar bu görevi sürdüren Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıldı.

Hasan Pekcan, 6 Ocak 2025’te cep telefonundan banka görevlisi olduklarını söyleyen kişilerce üç farklı 440’lı numaradan arandı. Dolandırıcılar, güvenlik sebebiyle ve kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdinde yer alan tek bir hesaba toplanması gerektiği konusunda Pekcan’ı kandırdı. Pekcan bunun üzerine iki farklı banka hesabından Şükrü Ç. ve Faruk K.’ye toplamda 1 milyon 646 bin 210 TL gönderdi.

HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

Dolandırıldığını fark eden Pekcan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi oldu. Olayı inceleyen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak’ta paranın transfer edildiği iki şüphelinin hesaplarının bloke edilmesi ve para başka hesaba aktarılmış ise aktarılan hesap sahiplerinin tespit edilmesi, para çekilmiş ise kamera görüntülerinin gönderilmesi amacıyla ilgili bankalara yazı gönderdi.

GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Savcılık, 440’lı numaraların kim tarafından kullanıldığını tespit etmek amacıyla da Türk Telekom’a yazı gönderdi. Hasan Pekcan’ın şüphelilerle görüşme kayıtlarını da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) talep eden savcılık, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne hesap sahiplerinin tespit edilmesi, tespit edildikten sonra gözaltına alınarak mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatını verdi.

'9 MİLYON TL'LİK ÜRÜN' HABERLERİ SONRASI VEDA ETMİŞTİ!

2018’den 2021’e kadar Ticaret Bakanı olan Ruhsar Pekcan'ın, eşi ile sahip olduğu iki dezenfektan firmasından bakanlık bünyesindeki kurumlara 9 milyon TL’lik ürün aldığı haberleri sonrasında 21 Nisan 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevine son verilmişti. Kamuoyu, Hasan Pekcan ismini, bu olay vesilesiyle öğrenmişti.