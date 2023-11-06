Adam öldürmeye teşebbüse sarı kart! Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor

2. Lig'de oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor karşılaşmasında Vanspor'lu oyuncunun, Mersinli Oğuz Özden'e yaptığı faul neticesinde sarı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu.

Ayşe Eser Kuşata KAYNAK: Haber Merkezi
Adam öldürmeye teşebbüse sarı kart! Tüm Türkiye bu pozisyonu konuşuyor

Son yıllarda yaşanan hakem kararları ülkenin gündemine otursa da dün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Mersin İdman Yurdu-Vanspor maçında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Vanspor'lu Muhammed Ali Doğan'ın Mersin oyuncusu Oğuz Özden'e yaptığı sert müdahale sonrası Oğuz Özden kendini acı içerisinde yerde buldu. Aldığı darbe sonrası yüzünde kesik oluşan futbolcuda kanama meydana geldi. Maçın hakemi yaşanan bu pozisyonun ardından sarı kart göstererek tepkilere neden oldu. Karşılaşma sonrası oyuncuları Oğuz Özden'in son halini paylaşan Mersinliler, maçın hakemine büyük tepki gösterdi.

İşte Özden'in son görüntüsü;

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Sonrasında sosyal medyadan paylaşılan bu görüntüler tartışmalara neden oldu.

Bazı yorumlar da şu şekilde;

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