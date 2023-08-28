Adana ağustos ayında sele teslim oldu

Kentte etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına sığındı. Çıkan fırtınada devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü.

KAYNAK: DHA
Adana ağustos ayında sele teslim oldu

Yurt genelinde birçok kentte yaz mevsiminde aşırı sıcaklıklar etkili oldu.

Bu illerin başında ise Adana yer aldı.

Kent, her yıl olduğu gibi bu yıl da yandı, kavruldu.

Öyle ki bölgede termometrelerin 52 dereceye ulaştığı görüldü.

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SAĞANAK YAĞMUR ŞAŞIRTTI

Ancak bugün bölge halkı, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yağışlar etkili oldu.

Pozantı ilçesinde düşen yıldırım, orman yangınına da neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

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FIRTINA AĞACI DEVİRDİ

Merkez Çukurova ilçesinde ise saat 15.00’te başlayan fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, otomobilin üstüne düştü. Otomobilin ön kısmında hasar oluştu.

Dışarıda sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına sığındı.

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Yağışın gece saatlerinde son bulacağı, yarından itibaren de hava sıcaklıklarının yeniden artacağı bildirildi.

Uzun süren bunaltıcı havaların ardından yağmurun tadını çıkaran çocuklar da bisiklet sürüp eğlendi.

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