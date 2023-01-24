Adana Aladağ SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adana Aladağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, Medeni hakları kullanım ehliyetine sahip olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2. Türk Ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

3. Erkek personel için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

4. Her türlü mevsim ve iklim şartlarında, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek düzeyde akıl hastalığı, vücut engeli ve kronik sağlık sorunları bulunmaması.Seyahat engeli bulunmamak.

5.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından son iki yıl(2021 veya 2022 yılı) geçerliliği olan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

6. Başvuru tarihi itibariyle son 6(altı) aydır veya daha uzun süreli Aladağ ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

7. En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olmak.

8. Adli sicil kaydı bulunmamak.

9.Tercihen B sınıfı ehliyeti olmak ve aktif araç kullanıyor olmak. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. Tercihen Bilgisayar Sertifikasına Sahip Olmak veya mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almış olmak ve bunu belgelemek. Yapılan Mülakat sonucunda göreve başlatılması kesinleşen aday hakkında güvenlik soruşturması yapılacak, soruşturma sonucunda göreve başlatılması uygun olmayan aday göreve başlatılmayacaktır.

10. Başvurular 23.01.2023-30.01.2023 tarihleri arasında https://vakifilan.aile.gov.tr/ linki üzerinden online olarak yapılacak ve başvuru evrakları en geç 31.01.2023 saat: 17:00 tarihine kadar bizzat kuruma teslim edilecektir. Posta, telefon, faks vb. aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve gerektiğinde tek taraflı iptal etme konusunda serbesttir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Bitirdiği okul diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek üzere vakıf tarafından onaylanacaktır.)

2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokobisi, Özgeçmiş(A4 kağıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde-varsa iş deneyimi, sertifikaları vb. belgelemek şartıya belirtilmelidir.)

3. Iki Adet fotoğraf,

4. Adli Sicil belgesi,

5. Aile Nüfus Kayıt Örneği,

6. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu,

7- Başvuru tarihi itibariyle son 6(altı) aydır veya daha uzun süreli Aladağ ilçe sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir belge,

8-Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi,

9-En az B Sınıfı sürücü belgesi fotokobisi (varsa), (aktif araç kullananlara öncelik verilecektir.) Bilgisayar sertifikası( tarnskript vb.-varsa)

10-Son 2 yıla ait geçerliliği olan KPSS P3 Sınav Sonuç Belgesi

11-Başvuru evrakları eksiksiz bir şekilde Aladağ SYDV'ye bizzat başvuru sahibi tarafından elden teslim edilecektir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılacaktır. Gerekli nitelikleri taşıdığı tespit edilen adaylar öncelikle KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5(beş) katı (beş) aday sözlü mülakata çağrılacaktır. Gerekli nitelikleri taşıdığına ilişkin belgeleri teslim eden adaylardan mülakata hak kazananlara Vakfımız tarafından mülakat tarihi ile ilgili bilgi verilecektir.