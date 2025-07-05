Adana Büyükşehir Belediyesi'nde arama tamamlandı

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul’daki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Belediyede arama tamamlanırken, Karalar suçlamaları reddetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında Gebze’de gözaltına alındı.

Soruşturma, “suç örgütü kurmak ve yönetmek” ile “rüşvet” suçlamalarını içeriyor. İddialara göre, Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talep ettiği ve ödemeler için dönemin Temizlik İşleri Müdürü Ö.Z.’ye yönlendirdiği öne sürülüyor.

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ARAMA 2 SAAT SÜRDÜ

Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’a ait firmalarda çalışan tanıkların ve tutuklu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda operasyon başlatıldı. Karalar’ın Çukurova’daki evinde ve Adana Büyükşehir Belediyesi binasında sabah saatlerinde polis araması yapıldı. Çevik Kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı belediye binasındaki arama yaklaşık iki saat sürdü.

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Polis ekipleri, aramanın ardından binadan ayrıldı. Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gebze’de ablamdaydım, soruşturma için almaya geldiler. Parayla, pulla, üçkağıtla işim olmaz. Bu bir süreç, mücadele edeceğiz. Allah haksızlık yapanlardan hesap sorar,” dedi.

Arama sırasında belediye binası önünde toplanan bazı CHP’liler, basın mensuplarına tepki gösterdi. Kısa süreli gerginlik, polis müdahalesiyle yatıştırıldı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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