Adana Ceyhan SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adana Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici personel olarak istihdam etmek üzere 1 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Ön Lisans mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sürücü Belgesi (En az B sınıfı)
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