Adana Ceyhan SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adana Ceyhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde geçici personel olarak istihdam etmek üzere 1 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Ön Lisans mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü Belgesi (En az B sınıfı)