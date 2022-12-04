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Adana Demirspor'a yarım düzine gol attılar

Adana Demirspor, hazırlık maçında Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 22:02
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Adana Demirspor hazırlık maçında yarım düzine gol yedi

Adana Demirspor'a yarım düzine gol attılar
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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Adana Demirspor, hazırlık maçında Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı. Antalya'da oynanan maçta Adana Demirspor 6-3 yenildi.

Mavi-lacivertli ekipte golleri 11. dakikada Samet Akaydın, 39. dakikada David Akintola ve 68. dakikada Younes Belhanda kaydetti.

İsrail takımının gollerini ise 17. dakikada Gavriel Kanichowsky, 27 ve 54. dakikalarda Djordje Jovanovic, 35 ve 53. dakikalarda Matan Hozez ile 78. dakikada Dor Turgeman attı.

Adana Demirspor, hazırlıklar kapsamında yarın Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Hollanda'nın Fortuna Sittard takımıyla karşılaşacak.

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