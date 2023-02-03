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Vincenzo Montella: Takımımla gurur duyuyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 00:09
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Adana Demirspor teknik direktörü konuştu

Vincenzo Montella: Takımımla gurur duyuyorum
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmadan skor alabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan keyif aldığını söyledi.

"GURUR DUYUYORUM"

Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Montella, "Gerçekten maçın başından sonuna kadar kovaladık, risklere girdik ve skoru alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son dakikalarda skoru koruyamadığımız için beraberlik geldi.

Bu skora üzülsek de gerçekten takımımla gurur duyuyorum çünkü kora kora bir mücadele verdiler ve kendi değerlerini tekrardan ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Montella, bir gazetecinin Emre Akbaba ve Belhanda'nın performansını sorması üzerine, iki oyuncunun da takıma önemli katkılarının olduğunu ve iyi mücadele ettiklerini anlattı.

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