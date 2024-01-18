Adana Demirspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. İmzalar atıldı

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Adana Demirspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. İmzalar atıldı
Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra Serkan Damla ile yola devam eden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu.

Adana Demirspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuştu.
Patrick Kluivert ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırdıktan sonra takım Serkan Damla'ya emanet edilmişti.
Beklenen sonuçların gelmemesi üzerine yeniden hoca arayışlarına başlayan Adana Demirspor; Hikmet Karaman ile anlaştı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada; Başkan Murat Sancak'ın da katıldığı törende Hikmet Karaman'ın 1.5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
63 yaşındaki Hikmet Karaman daha önce Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Bursaspor gibi takımları çalıştırdı.

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