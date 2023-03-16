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Montella'dan flaş Belhanda açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Montello ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:56
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Adana Demirspor'da gündem Belhanda

Montella'dan flaş Belhanda açıklaması
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Adana Demirspor, Antalyaspor maçına hazırlanırken, teknik direktör Vincenzo Montella antrenmandan önce açıklamalarda bulundu.

Montella, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Belhanda ile ilgili olarak, "Çok büyük bir hata ettiğini kendisini de biliyor, bunun farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi, hatta bizim beklediğimizden daha fazlasını ödedi. İnsanları değerlendirirken hayatımda şunu öğrendim; yaptığınız hatadan sonra verdiğiniz reaksiyon çok önemli. Bizim için geleceğimiz için önemli bir futbolcu, önemli bir takımımız bir parçası. Bizden neden eksik edelim" dedi.

İtalyan hoca, Antalyaspor'la oynayacakları maç için de şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki de çok zorlu bir karşılaşma bekliyor bizi çünkü hazır bir hocaya karşı ve organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Oyunun dört tane bölümünde ise kendi kurgularımızı sergilememiz gerekiyor ve istediğimiz sonucu almak zorundayız. Bunu sadece lig sıralaması için söylemiyorum, kulübümüz için taraftarlarımız için ve özellikle başkanımız için bunu yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

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