Adana Demirspor'dan flaş transfer. Almanya'dan geliyor

Adana Demirspor'un flaş bir transfere imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Adana Demirspor'dan flaş transfer. Almanya'dan geliyor

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Adana Demirspor'un gelecek sezon için de çalışmalara başladığı ve flaş bir transfere imza atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Adana Demirspor'un Almanya'nın Wolfsburg takımının defansif orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

32 yaşındaki futbolcunun 2 yıldır oynadığı kulübüyle olan sözleşmesinin bittiği, bu nedenle transfer için bonservis bedeli ödenmeyeceği ifade edildi.

Josuha Guilavogui'ye teklifini ileten ve cevap bekleyen Adana Demirspor'un başka talipler de olmasına rağmen transferi bitirmeye yakın olduğu ileri sürüldü.

Josuha Guilavogui geçen sezon Wolfsburg'da ligde 22, kupada 3 maça çıktı.

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