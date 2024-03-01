Adana Demirspor'dan şaşırtan Emre Akbaba kararı

Kaynak: Ajansspor
Adana Demirspor'dan şaşırtan Emre Akbaba kararı
Adana Demirspor'da yaprak dökümü sürüyor. Tecrübeli futbolcu Emre Akbaba, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Son dönemde birçok futbolcu ile vedalaşan Adana Demirspor'da bir ayrılık kararı daha çıktı.
Emre Akbaba'nın Adana Demirspor macerası sezon sonunda bitecek.

2022-23 sezonunda Galatasaray'dan Adana Demirspor'a 500 bin euro karşılığında transfer olan Emre Akbaba, takımla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SEZON SONUNDA AYRILACAK
Emre Akbaba, sezon sonunda Adana Demirspor ile yollarını ayıracak.

Adana temsilcisi, deneyimli oyuncunun opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu ile vedalaşacak.

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PERFORMANSI
Adana Demirspor ile toplamda 61 maça çıkan Emre Akbaba, 15 gol atarken 5 asistlik performans sergiledi.

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