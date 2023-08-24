Adana Demirspor'un Genk 11'i belli oldu. Belhanda şoku yaşanıyor

UEFA Konferans Ligi play off turunda bu akşam deplasmanda Genk'le karşılaşacak Adana Demirspor'un ilk 11'i belli oldu.

Adana Demirspor'un Genk 11'i belli oldu. Belhanda şoku yaşanıyor

UEFA Konferans Ligi play off turundaki temsilcimiz Adana Demirspor, ilk maçında bu akşam Belçika'da Genk ile karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00'de başlayacak maçı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Maç TV8,5'tan naklen yayınlanacak.

Maçın rövanşı 31 Ağustos Perşembe günü Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi Adana Demirspor'un yıldızı Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sakat olan Belhanda'nın büyük bir olasılıkla ilk 11'de yer almayacağı belirtildi.

Adana Demirspor'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Genk - Adana Demirspor muhtemel 11'ler:

Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Cherif Ndiaye.

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