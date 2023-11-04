Adana Demirspor'un ön liberosu 2. Lig'den

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, katıldığı bir canlı yayında Süper Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, 21 yaşındaki futbolcuları Furkan Apaydın'la Adana Demirspor'un ilgilendiğini duyurdu.
Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, katıldığı bir canlı yayında Süper Lig temsilcisi
Adana Demirspor'un 21 yaşındaki ön libero Furkan Apaydın'la ilgilendiğini açıkladı.
Bu sezon oynanan 11 maçın hepsinde ilk 11'de yer alan Furkan, 4 kez rakip fileleri sarstı. Genç futbolcunun devre arasında bonservis bedeli karşılığında satılması bekleniyor.