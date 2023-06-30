Adana Demirspor'un yeni golcüsünü İspanyollar açıkladı. Yer yerinden oynayacak

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü Uruguaylı golcüyü transfer etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Adana Demirspor'un yeni golcüsünü İspanyollar açıkladı. Yer yerinden oynayacak

Adana Demirspor, teknik direktör için çalışmalarını sürdürürken, transferde de çok büyük bir hedefe yöneldi.

İspanyol basınından İspanyol Estadio Deportivo'ya göre Adana Demirspor dünyaca ünlü yıldız forvet Edinson Cavani için girişimlere başladı.

Haberde Adana Demirspor'un Cavani'nin kardeşi ve menajeri Nando Guglielmone'yle ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Valencia'nın, 36 yaşındaki yıldızla kadrosunda yüksek ücretli bir oyuncuyu boşaltmak için ücretsiz olarak ayrılmasına izin verebileceği ileri sürüldü.

Takımın başına Patrick Kluivert'ı getirmek istediği iddia edilen Adana Demirspor'un bu hamlesinin, Cavani'nin transferinde de büyük rol oynayabileceği vurgulandı.

Geçen sezon başında Manchester United'dan Valencia'ya transfer olan Cavani, La Liga'da kötü bir dönem geçiren takımında öne çıkan isimlerden oldu. Bu sezon Valencia forması ile tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada 7 gol atıp 2 de asist yaptı.

Cavani, 136 kez de Uruguay Milli Takımı'nda forma giyerken, 58 defa ağları havalandırmayı başardı.

Cavani, Uruguay'da Danubio'da başladığı futbol kariyerinde sırasıyla İtalya'da Palermo, Napoli, Fransa'da PSG, İngiltere'de Manchester United ve son olarak İspanya'da Valencia'da oynadı.

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