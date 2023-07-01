Adana Demirspor'un yeni hocası Patrick Kluivert'ten ilk açıklama

Adana Demirspor Başkanı Sancak, Kluivert ile anlaştıklarını duyurdu. İstanbul'a gelen Kluivert da açıklama yaptı.

Adana Demirspor'un yeni hocası Patrick Kluivert'ten ilk açıklama

Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, İstanbul'a gelen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile anlaştıklarını belirterek, "Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, sözleşme 2+1 yıllık. Kampın ilk gününde futbolcuların başında olacak." dedi.

Sancak, Kluivert ile bir iki görüşmenin yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kluivert de kariyerinde basamaklarını çıkmak istiyor. İnşallah Adana Demirspor ile bunu başaracak. Nasıl Montella ara verdikten sonra çıkış yakaladıysa Kluivert de Türk futbolu ve Adana Demirspor'a önemli şeyler katacak. Hayırlı uğurlu olsun, sözleşme 2+1 yıllık. Kampın ilk gününde futbolcuların başında olacak. Transferlerle ilgili çalışmaları da görüştük. Görüştüğümüz kişiler de var. İnşallah Cruj maçına yetiştireceğiz. Onyekuru'nun opsiyonda Avrupa'ya gidersek alma zorunluluğu vardı, alacağız. Kluivert'in başarılı olacağına inanıyorum. Taraftarımız izlesin, destek versin."

46 yaşındaki Hollandalı Kluivert da İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.
(AA)

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