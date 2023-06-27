Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'le anlaşamayan Adana Demirspor'un yeni teknik direktörünün belli olduğu belirtildi.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından bir dönem Beşiktaş'ın da teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic'le masaya oturmuştu.

Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilmişti.

Ancak son anda detaylar üzerinde ortaya çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle tarafların masadan kalktığı bildirilmişti.

Bu gelişmenin ardından Adana Demirspor'un Hollanda futbolunun efsane ismi Patrick Kluivert ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Başkan Murat Sancak'ın Kluivert ile el sıkıştığı belirtildi.

Kluivert'in büyük bir olasılıkla önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Hollanda futbolunun en önemli golcülerinden biri olarak kabul edilen Kluivert, daha sonra başladığı teknik direktörlük kariyerinde Twente U21, Ajax U19, Hollanda Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük, Paris Saint Germain'de sportif direktörlük, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen'de ise forvet antrenörlüğü yaptı.

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