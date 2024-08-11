Adana Havalimanı'nda taşınma işlemleri başladı

1937 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin en eski kamu havalimanlarından biri olan Adana Havalimanı, 10 Ağustos gece yarısı itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte, 87 yıldır hizmet veren Adana Havalimanı'nda taşınma işlemleri başlatıldı.

Gece yarısı başlayan taşınma sürecinde, TGS Yer Hizmetleri'ne ait altyapı araçları, konteyner ve tırlarla yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınıyor. Bu süreç, 12 saat boyunca aralıksız devam edecek.

Bölgedeki esnaflardan Mehmet Güneş, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, "Adana Havalimanı'mız maalesef yolcu uçuşlarına kapanıyor. Bugün de taşınma işlemi gerçekleşiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Uzun yıllardır Adana halkına hizmet veren bir yer burası. Çukurova Havalimanı da önemli bir proje. Herkes için hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.