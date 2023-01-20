﻿Adana İmamoğlu SYDV geçici 2 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adana İmamoğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikäp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleyefesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. 2021-2022 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden en az-60-(Altmış) puan almış olmak,

7.Adli Sicil kaydı bulunmamak,

8. Türkiye'deki üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmak,

9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek (mülakatta araç kullandırılacaktır.

10.İmamoğlu ilçesinde 01.01.2023 tarihinden önce ikamet ediyor olmak.

11. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

12. Tercihen Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli dersi alan bu hususu resmi belgelemek,

13. Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.(Göreve başlaması uygun bulunan adaydan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir.)

14. Yapılan mülakat sonucunda göreve başlatılması kesinleşen aday hakkında güvenlik soruşturması yapılacak, soruşturma sonucunda göreve başlatılması sakıncalı görülen aday göreve başlatılmayacaktır.

15.Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

16. Mülakat komisyonu, mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etmekte serbesttir.

17.Başvuru evrakları ise Vakfımıza elden süresi içinde teslim edilecek olup Posta, Kargo, Email vs. ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi sistem üzerinden belirleneceğinden, sözlü sınav tarihi ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Kaymakamlık ilan panosunda ve Kaymakamlığın resmi sitesi olan http://www.imamoglu.gov.tr/ açıklanacaktır.** Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

1-Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,

2-Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,

3- İki Adet fotoğraf,

4-Adli Sicil belgesi,

5-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu,

6-KPSS sonuç belgesi,

7-Özgeçmişi,

8-Ehliyet fotokopisi,

9-Bilgisayar sertifikası veya mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli dersi alan bu hususu resmi belgelemek,

10-Güncel adrese dayalı nüfus kayıt belgesi