Adana kebap, mantı, börek... Bakanlık ünlü markaları ifşa etti

Bakanlık, tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN MARKALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe sahtecilik ve kalitesiz ürünler satan firmaların isimlerini ifşa etmeye devam ediyor. İşte tespit edilen bazı markalar ve yaptıkları taklit ve tağşişler: