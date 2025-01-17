Adana kebap, mantı, börek... Bakanlık ünlü markaları ifşa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Adana kebap, mantı, börek... Bakanlık ünlü markaları ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana kebap, köfte, mantı, toz biber, zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan çok sayıda markayı yayımladığı yeni liste ile ifşa etti.

Bakanlık, tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN MARKALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe sahtecilik ve kalitesiz ürünler satan firmaların isimlerini ifşa etmeye devam ediyor. İşte tespit edilen bazı markalar ve yaptıkları taklit ve tağşişler:

  • ELLE MANTI BÖREK-KAYSERİ MANTISI

    • Taklit edilen ürün: Kanatlı eti
    • Uygulama tarihi: 30/07/2024
    • Üretim yeri: Kağıthane, İstanbul

  • ÇİFTLİK KASABI-KÖFTE (DANA-KUZU)

    • Taklit edilen ürün: Kanatlı eti
    • Uygulama tarihi: 10/11/2024
    • Üretim yeri: Mezitli, Mersin

  • ERÇOLAK GIDA HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (MEZİTLİ ET-BALIK)

    • Taklit edilen ürün: Kasap köfte (Dana-Kuzu), Sakatat (Kalp)
    • Uygulama tarihi: 21/11/2024
    • Üretim yeri: Mezitli, Mersin

  • CİĞERCİ XALE MEHEME- ADANA KEBAP HARCI

    • Taklit edilen ürün: Kanatlı eti, Sakatat (Taşlık)
    • Uygulama tarihi: 29/07/2024
    • Üretim yeri: Kayapınar, Diyarbakır

  • SAHİL KASABI-DANA-KUZU KARIŞIK KASAP KÖFTE

    • Taklit edilen ürün: Sakatat (Kalp)
    • Uygulama tarihi: 22/11/2024
    • Üretim yeri: Mezitli, Mersin

  • ERÇOLAK GIDA HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (MEZİTLİ ET-BALIK)

    • Taklit edilen ürün: Adana kebap (Dana-Kuzu), Sakatat (Kalp)
    • Uygulama tarihi: 21/11/2024
    • Üretim yeri: Mezitli, Mersin

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