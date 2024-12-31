Adana Kozan’da trafik kazası! 2 yaralı

Kaza, Kozan ilçesi Kadirli yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Can Karaoğlan yönetimindeki 79 ED 515 plakalı otomobil ile Halil Çetin'in kullandığı 01 RU 333 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Karaoğlan'ın kullandığı otomobilin ön kısmı ciddi şekilde hasar gördü ve sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık, polis, CANKUR ve AKOM ekipleri, kazanın şiddetini göz önünde bulundurarak hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

CANKUR ekipleri, Mehmet Can Karaoğlan'ı aracın içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaoğlan, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer araçta bulunan Mahmut Çetin, çarpışmanın etkisiyle ayağından hafif şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri, Mahmut Çetin’i de olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, iki aracın çarpışma anı ve ardından meydana gelen hareketlilik yer alırken, polis ekipleri kazanın sebebini araştırmak için soruşturma başlattı.