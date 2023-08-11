Adana sıcağı dünyaca ünlü teknik adam Kluivert'i çarptı

Kendi evinde Hırvat ekibi Osijek ile karşılan Adana Demirspor'da teknik direktör Kluivert’in Adana sıcağı ile imtihanı sosyal medyada gündem oldu

Adana sıcağı dünyaca ünlü teknik adam Kluivert'i çarptı

Temsilcimiz Adana Demirspor Konferans Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Hırvat ekibi Osijek ile karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan maçta temsilcimiz rakibini Svensson, Yusuf Sarı, Ndiaye (2) ve Yusuf Erdoğan’ın golleriyle 5-1 mağlup etti.

Maçın bitmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için röportaj alanına giden Adana Demirspor teknik direktörü Kluivert’in ise Adana sıcağı ile imtahanı gözlerden kaçmadı.

Hollandalı teknik direktör röportaj alanına gelirken yanında getirdiği havlu ile defalarca yüzündeki teri sildi.

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