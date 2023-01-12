﻿Adana SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), eğitici ve koordinatör olmak üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

*18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

*Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

*Adli ve idari soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,

*Başvurular Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacaktır.

*Başvurular 09.01.2023 tarihinde başlayıp 13.01.2023 tarihi mesai bitiminde (17.30'da) sona erecektir.

*Adem Projesi kapsamında basury yapacak adaylar proje kapsamında açılan iş ilanlarından yalnızca birine müracaat edebilirler.

*Gerekli nitelikleri taşıdığına işkin belgeleri teslim eden adaylar öncelikle KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 (beş) katı 5 (beş) aday sözlü mülakata çağrılacaktır. Gerekli nitelikleri taşıdığına ilişkin belgeleri teslim eden adaylardan mülakata hak kazananlara Vakfımız tarafından bilgi verilecektir.