Fatih Terim 'ilk kez oluyor' dedi. Kara haberi verdi

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Fatih Terim 'ilk kez oluyor' dedi. Kara haberi verdi
Aris mağlubiyeti ile şampiyonluk şansı mucizelere kalan Panathinaikos'ta Fatih Terim taraftarları üzecek açıklamayı yaptı.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu mücadelesinde Panathinaikos Aris ile karşı karşıya geldi.

Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim’in öğrencileri rakibine 1-0 mağlup oldu.

Hafta içerisinde de lider AEK’e 3-0 mağlup olan Panathinaikos’un şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Yunan taraftarlar Fatih Terim’e yoğun tepki gösterirken deneyimli teknik adamdan alışık olmadık bir açıklama geldi.

İlk defa böyle bir şey yaşadığını söyleyen Fatih Terim, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır. Çok üzgünüm ama işimi etkilemiyor. Hepimiz finale hazır bir şekilde gideceğiz. Hadi Kupayı alalım, sonra seni Koropi'de bekleriz, kahve içip oradaki her şeyi konuşuruz" dedi.

Bugün başaramadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Oynamak istediğimiz oyunda hiçbir şey değişmedi. Kendi sahamızda oynadığımız üç maçta ilk golü yedik. Play Off'larda bunları tersine çevirmek kolay değil. Bugün hızlanmamız ve daha iyi tepki vermemiz gerekiyordu. İlk bölümde başarılı olamadık. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadık. Özellikle diğer maçtan da istediğimiz sonucu aldığımızı görünce bu işi daha iyi halledeceğimizi düşündüm. Başaramadık. Kritik anlarda tepki vermeliyiz. Bugün başaramadık" dedi.

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