Adana'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kaynak: AA
Adana'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından silah bulundurulduğu tespit edilen Yeşiloba Mahallesi'ndeki eve operasyon yapıldı.

Bu esnada ikametten arsaya atılan poşeti inceleyen ekipler, ruhsatsız 10 tabanca, 11 şarjör ve 10 mermi ele geçirdi.

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Polis ekipleri, evdeki şüpheli Gökhan K'yi gözaltına aldı.

Farklı suçlardan 16 kaydının olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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