Sağlık için pedal çevirdiler

Kaynak: İHA
Sağlık için pedal çevirdiler
Elazığ'da bir araya gelen bisikletliler sağlık yaşam için pedal çevirdi.

Elazığ’da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. ‘Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim’ sloganı ile gerçekleşen bisiklet turuna, Elazığ Bisikletliler Derneği ve Etkin Pedal Bisiklet Topluluğu olmak üzere yaklaşık 50 kişi katılım sağladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan bisikletliler, sağlıklı hayata vurgu yapmak için yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdi.

Sağlıklı yaşam faaliyetleri için toplandıklarını ifade eden Ömer Eren Güneş, “Bir farkındalık çalışması oluşturmaya çalıştık. Yeşilay’ın öncülüğünde bisiklet turu yapacağız. Yaklaşık 10 kilometrelik bir rotamız var” değerlendirmesinde bulundu.

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