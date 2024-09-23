Adana'da 2 işçinin öldüğü olaya ilişkin vinç operatörü tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 işçinin öldüğü olaya ilişkin vinç operatörü tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü tutuklandı.

Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepetin halatının kopması sonucu zemine düşerek 2 işçinin ölümüne sebep olmasıyla ilgili gözaltına alınan vinç operatörü Murat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

21 Eylül'de Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düşmüş ve bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kalmıştı.

Kazada 2 işçi de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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